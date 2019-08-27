Plajı geri istiyorlar

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Antalya'nın Alanya ve Gazipaşa ilçesi sınırında yer alan ve Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Menderes Türel tarafından 2016'da temeli atılan Aysultan Kadınlar Plajı'nın bu yıl açılmamasına yönelik tepkiler sürüyor. 2 milyon liraya mal olan ve 2018 yaz sezonunda 40 bin kadını ağırlayan plaj, CHP'li Muhittin Böcek'in Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanmasının ardından kapatılmıştı.AK Parti Alanya İlçe Teşkilatı Kadın Kolları Başkan Vekili Müge Öztekin ve bölgede yaşayan kadınlar, Aysultan Kadınlar Plajı önünde bir açıklama yaparak plajın yeniden açılmasını istedi. Öztekin, "Bu plajdan yararlanan kadınlarımız burayı sadece dinsel inanç ve maneviyat ile değil aynı zamanda kırsal kesimin getirdiği sosyal örf ve adetler sebebiyle de kullanmaktaydı. Kırsal mahallede yaşayan bir ablamız, kız kardeşimiz mahalle baskısı olmadan, aile ve arkadaş çevresi yadırgaması yaşamadan bu plajda rahatlıkla denize girebiliyordu. Bu hanımefendileri kilometrelerce uzanan plaj kentinde plajsızlığa, ufka varan deniz sularında denizsizliğe mahkum ediyorlar" dedi.Ekonomik yönden de plajın kapatılmasının büyük zarar olduğunun altını çizen Öztekin, "Halkın vergisiyle, milli sermayeyle yapılan milyonlarca liralık yatırım olan bu hizmetin kaderine bırakılmış olması, ilgisizlik sebebiyle yok olmaya ve çürümeye terk edilmiş olması gerçekten çok üzücü. Birilerine 'yeni proje üret, yeni hizmet yap' demiyoruz. Böyle bir talebimiz de yok. Tek isteğimiz kadınlar plajımızın tekrar açılması ve kadınlarımızın rahatlıkla, hür iradeleri ile özgürce girebilmeleri" diye konuştu. Kapatma kararının siyasi olduğunu iddia eden Öztekin, "Sayın Böcek kendisine oy veren hanımefendilerin kadınlar plajını kullanmaması sebebiyle olsa gerek, bugün burada sosyoekonomik bir felakete üzülerek tanıklık ediyoruz" ifadelerini kullandı.AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu da plaj tahsisinin uzatılmamasının Büyükşehir Belediyesi'nin hatasından kaynaklandığını söyledi. Büyükşehir Belediyesi ile konuyu görüştüklerini dile getiren Toklu, 'tüm başvuruları gereği gibi yaptık, ancak bürokratik engellemelere takıldık' cevabı aldıklarını söyledi. Toklu, "Bunun tek nedeni Büyükşehir Belediyesi. Bir dosyayı nasıl hazırlayacaklarını dahi bilmiyorlar. Kendilerine bildirilen eksiklikleri 1 ay 4 gün gibi bir sürede tamamlayarak! tüm bu süreçleri sezon ortasına taşımaları beceriksizliktir" diye konuştu. Büyükşehir Belediyesinin plajı kiralamak için yapmış olduğu ilk başvuru tarihinin 7 Mayıs olduğunu hatırlatan Toklu, nisan ayında yapılması gereken başvurunun yapılmadığını vurguladı. Toklu, ihmal ve gecikme nedeniyle plajı kullanmak isteyen kadınların mağdur olduğunu sözlerine ekledi.