Sözleşme bitmeden bir gün önce başvuruldu

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek adına açıklama yapan Anet Hukuk Müşaviri Avukat Müge Gezginci ise Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel döneminde halkın hizmetine sunulan Aysultan Kadınlar Plajı'nın, 9 Mayıs 2016 ile 8 Mayıs 2019 tarihleri arasında kiralandığını ifade etti. Gezginci açıklamasında şu sözlere yer verdi: "Muhittin Böcek'in göreve başlamasından 40 gün sonra, Aysultan Kadınlar Plajı'nın sözleşmesi sonra ermiştir. 7 Mayıs 2019'da, yani sözleşmenin süresi dolmadan henüz bir gün önce, Antalya Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne, sözleşme süresinin 3 yıl uzatılması için başvuruda bulunulmuştur. Antalya Valiliği de 31 Mayıs 2019'da, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığına, kiralama talebi dosyasını, Antalya 2 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonu aracılığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığına teslim ederek, Bakanlıkça değerlendirilmesi hususunda yanıt vermiştir."