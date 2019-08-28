Patronlar turizm zabıtası istiyor

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ağustos ayı meclis toplantısı yapıldı. ATSO Başkanı Davut Çetin konuşmasında çevre vurgusu yaptı. Çetin, "Antalya, turizm ve tarım nedeniyle doğal koşullara, iklim değişikliğine daha duyarlıdır. Avrupa'da sıcak hava, Antalya'ya son dakika satışlarında azalmaya neden oldu. 'Çevreden bize ne' diyemeyiz" dedi.Davut Çetin, Antalya'nın ağustos itibariyle 10 milyon yabancı turist sayısını aştığını belirterek, geçen yıla göre yüzde 17 düzeyinde bir artış olduğunu söyledi. Artık yenilik, kaliteye ve markalaşmaya yatırım zamanı olduğunu kaydeden Çetin, "Caddeden geçeni değil, internette dolaşan kişiyi yakalamak zamanıdır. Antalya'da küçük tarım üreticisi ve esnaf, hatta hepimiz mutlaka dönüşmeli, kendimizi yenilemeliyiz" dedi.Denetim vurgusu da yapan Davut Çetin, "Artık kurallar konulmalı, denetim yapılmalı ve kurala uymayan işyerine yaptırım uygulamalıyız. Turizm polisi, turizm zabıtası gibi yeni denetim birimleri olmalıdır" diye konuştu.