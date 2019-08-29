Antalya’nın ‘ALTIN’ çocuğu

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ANTALYALI matematik dahisi Hakan Karakuş, Balkan Matematik Olimpiyatlarında altın madalyanın sahibi oldu. Yusuf Ziya Fen Lisesi'nden mezun olan Hakan Karakuş daha önce de İngiltere'de 110 ülkeden 660 öğrencinin katıldığı 60'ıncı Uluslar arası Matematik Olimpiyatları'nda üçüncü olarak dikkat çekmişti. Bronz madalyanın ardından, koleksiyonuna bir de altın madalya ekleyen Hakan Karakuş, "Bilgisayar mühendisliği, çift dal olarak da matematik okumak istiyorum. Hedefim, Türkiye'yi bilim alanında daha ileriye taşımak" dedi.