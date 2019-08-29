Çapraz ateş haftası

Alanyaspor pazar günü deplasmanda oynayacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yapılan antrenmanla başladı. Kısa alanda pas çalışması ile start alan çalışmalar daha sonra iki takım halinde yapılan maçla devam etti. Pazar günü sahada uygulayacağı taktiğinin denendiği turuncu-yeşillilerde golcü futbolcuların hırsı dikkat çekti. BULUT: DEĞİŞİK BİR DUYGU
Teknik direktör Erol Bulut, antrenmandan sonra gazetecilerin sorularını cevapladı. Kasımpaşa maçında futbolcuların elinden geleni yaptığını belirten Bulut, "Geniş bir kadromuz var. İkinci yarıda sahaya girenler ilk 11'de oynayanları aratmadı. Bunun böyle devam etmesini umut ediyorum. Çünkü bize hepsi lazım. Önümüzde uzun bir sezon ve kupa maçları var"
dedi. Başarılı teknik adam, Malatya'ya puan hedefi ile gideceklerini vurgulayarak "Benim için ve Sergen Yalçın hoca için zor bir hafta. İkimiz de eski takımlarımıza karşı sahaya çıkacağız. Değişik bir duygu yaşayacağız. Ama biz profesyoneliz. Amacımız galibiyetle Alanya'ya dönmek" diye konuştu.
TAHA YALÇINER İLE YOLLAR AYRILDI
Öte yandan Alanyaspor yönetimi, 3 sezondur forma giyen orta saha oyuncusu Taha Yalçıner ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti. Taha, 3 sezonda Alanyaspor'da toplamda 65 maça çıktı. Taha 2019-2020 sezonundaki ilk iki maçta kadroda yer aldı ancak hiç forma şansı bulamadı. A. Alanyaspor'dan ayrılan Taha Yalçıner, antrenman öncesi teknik ekip ve takım arkadaşlarıyla vedalaştı.