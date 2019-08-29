Çapraz ateş haftası

BUGÜN NELER OLDU

Alanyaspor pazar günü deplasmanda oynayacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yapılan antrenmanla başladı. Kısa alanda pas çalışması ile start alan çalışmalar daha sonra iki takım halinde yapılan maçla devam etti. Pazar günü sahada uygulayacağı taktiğinin denendiği turuncu-yeşillilerde golcü futbolcuların hırsı dikkat çekti. BULUT: DEĞİŞİK BİR DUYGUTeknik direktör Erol Bulut, antrenmandan sonra gazetecilerin sorularını cevapladı. Kasımpaşa maçında futbolcuların elinden geleni yaptığını belirten Bulut,dedi. Başarılı teknik adam, Malatya'ya puan hedefi ile gideceklerini vurgulayarak "Benim için ve Sergen Yalçın hoca için zor bir hafta. İkimiz de eski takımlarımıza karşı sahaya çıkacağız. Değişik bir duygu yaşayacağız. Ama biz profesyoneliz. Amacımız galibiyetle Alanya'ya dönmek" diye konuştu.Öte yandan Alanyaspor yönetimi, 3 sezondur forma giyen orta saha oyuncusu Taha Yalçıner ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti. Taha, 3 sezonda Alanyaspor'da toplamda 65 maça çıktı. Taha 2019-2020 sezonundaki ilk iki maçta kadroda yer aldı ancak hiç forma şansı bulamadı. A. Alanyaspor'dan ayrılan Taha Yalçıner, antrenman öncesi teknik ekip ve takım arkadaşlarıyla vedalaştı.