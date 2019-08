Haydi Efe’yi yürütelim

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'da yaşayan Şerife Tezcan Ceylan, doğum sırasında beyin felci geçiren ikiz çocuğundan 6.5 yaşındaki oğlu Efe'nin fizik tedavi ve özel eğitim giderlerini karşılamak için evinde çanta, patik, örgü bikini ve benzeri ürünleri yaparak sosyal medyada satıyor. Fedakar anne, aylık 5 bin lirayı aşan giderler için yaptığı ürünleri satabilmek için çırpınıyor.Şerife Tezcan Ceylan, Efe ile ikizi Elif Naz'ı 2012 yılı Haziran ayında dünyaya getirdiğini söyledi. Doğum sırasında Efe'de beyin felci oluştuğunu ve ikinci kez anne olma gururunu yaşadığını anlatan anne Ceylan, "Bu sevincim kısa sürede sonra hüzne dönüştü. Oğlumun iyileşmesi için mücadeleye başladım" dedi. Anne Şerife Tezcan Efe, felçli oğlu ile daha çok ilgilenmek için ikizlerden Elif Naz'ı Burdur'a kendi ailesinin yanına gönderdiğini belirterek, "Şu an 13 yaşında olan kızım Şevval Ceren ile birlikte Efe'ye bakmaya başladım. Oğlunun sağ salim yürümesi için anne gecemi gündüzüme katıyorum" diye konuştu.Özverili anne Şerife Tezcan Ceylan, bir yandan oğlunun fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi giderleri ile birlikte ortaokul 3'üncü sınıfa giden kızı Şevval Ceren ve ilkokul 3'e giden Elif Naz'ın okul giderlerini karşılamak için yaptığı ürünleri sosyal medya üzerinden satıyor. Özellikle oğlu Efe'nin aylık fizik tedavi masrafının 3 bin lira tuttuğunu vurgulayan anne Ceylan şunları söyledi: "6 ayda bir yenilememiz gereken öz el ayakkabıları var. Ağustos ayında hiç sipariş alamadım. Efe'nin fizik tedavisinin aksamaması için cebimizdeki son kuruşu da bitirdik. Köydeki ailem ve yakınlarımdan destek alıyorum ama yetmiyor. Çantalar satılmasa Efe'nin 6.5 yıllık tedavisi aksayacak ve yürüyemeyecek."FEDAKAR anne, Efe'nin Göçerler İlköğretim Okulu'nda özel sınıfta eğitim görmeye başladığını belirterek, "Şu an 3'üncü sınıfta. Bıkmadan usanmadan okula getirip götürdüm. Yani oğlum ile birlikte ben de yeniden okudum. Şu an 3'üncü sınıfta olan Efe, ameliyatlar geçirdi. İlk kez ayaklarını azda olsa kullanmaya başladı. Bu bize umut verdi. Fizik tedavi süreçleri iyi gidiyor ama maddi imkansızlık belimizi büküyor. Fizik tedaviye gidemediğimiz zaman evde ben gördükleri uygulayarak açığı gidermeyi çalışıyorum" ifadelerini kullandı.OĞLU Tezcan Efe'nin iyileşmesi için ikizi Elif Naz ile ablası Şevval Ceren de annelerine yardımcı oluyor. Ayakta kalmak için ailecek mücadele ettiklerini sözlerine ekleyen Şerife Tezcan Ceylan, "Devletimiz destek oluyor. Ancak belli bir yere kadar. Tek isteğim bol bol çanta siparişi alıp oğlumun fizik tedavi giderleri ile kızlarımın okul masraflarını kendim karşılamak istiyorum" diyerek yaptığı ürünler için sipariş verilmesini