BAKA’da dönem başkanı Karaloğlu

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BatıAkdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) Yönetim Kurulu, Ağustos ayı olağan toplantısını Antalya Valiliği Toplantı Salonu'nda gerçekleştirdi. BAKA'ya bu hafta itibariyle bir yıl boyunca başkanlık yapacak Antalya Valisi Münir Karaloğlu, bu yıl özellikle bireysel değil, il genelini ilgilendirecek projelere ağırlık verileceğini söyledi. Toplantıya Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Burdur Valisi Hasan Şıldak, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ile Isparta ve Burdur İl Genel Meclisi başkanları ve STK temsilcileri katıldı.