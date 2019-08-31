Genç mühendisler başardı

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Avrupa'dan yaklaşık 500 bin euroya ithal edilen paketleme ve sınıflandırma makinesi, Akdeniz Üniversitesi kampüsü içerisinde bulunan Antalya Teknokent'te Türk mühendisler tarafından 4'te 1'i fiyatına imal edildi. Özellikle meyve ve sebze paketleme işlerinde kullanılan bu makine ile sebze ya da meyveler, ebat ve cinsine göre sınıflandırılıp paketleniyor. 15-20 işçinin yapacağı işi makine 24 saat durmadan yapabiliyor.Visirobo şirketi yöneticisi makine mühendisi Ali Mert Alta, 100 metrekarelik bir atölyede ürettikleri makinenin kullanımı için Türkiye genelinde şubeleri bulunan bir süpermarket zinciriyle anlaştıklarını söyledi. Alta, "Bizden salatalıkların paketlenmesi için bu sistemden talep ettiler. Salatalık üzerine çalıştık. Çapa göre, ebadına göre ayırabiliyoruz" dedi. Teknokent Genel Müdürü İbrahim Yavuz ise "Gençlere imkân verilince neler yapıldığını görüyoruz. İthal edilen ürünler yerine burada üretip hem ulusal hem de uluslararası alanda satılabilir hale getirmek en büyük başarı" ifadelerini kullandı.