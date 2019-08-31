Haber Hattı

SAKLIKENT'E

KEKOVA'DA

BUGÜN NELER OLDU

Muğla'nınSeydikemer ilçesinde, günde 5 bin kişinin ziyaret ettiği Saklıkent Kanyonu, turistlerin yoğun ilgisi nedeniyle ülke ekonomisine katlı sağlıyor. Çamur banyosu ve rafting gibi etkinliklerin yapılabildiği kanyon, yoğun ilgi görüyor. Tatilini Fethiye ve çevresinde geçiren yerli ve yabancı birçok kişi, Eşen Çayı'nın bir kolunun aktığı ve Bey Dağları'nın kaynak suyunun eklendiği Saklıkent Kanyonu'nu gezdi. Tatilciler, kanyon ve çayda serinleme fırsıta da buldu.Türkiye'nin en önde gelen deniz turizmi merkezlerinden Antalya'nın Demre ilçesindeki Kekova, sezonun sonuna yaklaşılmasına rağmen yerliyabancı turistlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Kekova'ya Demre'nin Çayağzı Limanı'ndan, Üçağız Mahallesi'nden ve Kaş ilçesinden her gün günübirlik yat turları düzenleniyor. En yoğun yat turları Çayağzı Limanı'ndan yapılıyor. Üç noktadan kalkan yatlar, binlerce turisti Kekova'nın tarihi ve doğal güzellikleriyle buluşturuyor.Antalya'nın Kaş ilçesinde bir amatör balıkçının oltasına takılan 40 santimlik vantuz şaşkınlığa sebep oldu. Kafasının üzerinde bulunan vantuzlarla balina, köpekbalığı gibi büyük canlılara ve gemilere yapışarak uzun mesafeleri hiçbir gayret sarf etmeden yol alan balığı Kaş'ta ilk kez görenler büyük şaşkınlık yaşadı. Balığı Kaş Marina'da yakalayan amatör balıkçı Olcay Çilingir "Bu denizde bugüne kadar böyle bir balık görmedim" dedi.Antalya Manavgat ilçesinde yer alan ve Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat'ın da kullandığı bilinen 145 kilometrelik tarihi kervan yolu turizme kazandırılacak. Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Ahmet Boztaş, kaymakamlıkla birlikte proje hazırladıklarını ve Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'na (BAKA) sunduklarını söyledi. Boztaş, "Bu yol alternatif turizme büyük katkı sağlayacak" diye konuştu.