Yeniler hazır görüntü çizdi

Antalyaspor'un yeni transferleri bugünkü maçta ilk kez ilk 11'de sahaya çıkacak. Hafta içinde Angola milli takım kadrosuna davet edilen Gelson Dala, geçtiğimiz hafta oyuna sonradan girmişti. Genç futbolcu bu kez ilk 11'in en büyük adaylarından. Geçen hafta takımı tribünden izleyen Gustavo Blanco'nun ise Paul Mukairu'dan formayı alması bekleniyor.
Fiziksel olarak tam hazır hale gelemeyen Aatif Chahechouhe ise maça yine yedek başlayacak.
ANTALYA KALESİNİ KAPATTI
Konyaspor, ligin ilk iki haftasında rakip kaleye en fazla şut gönderen takımı oldu. Yeşil beyazlılar 39 şut çekti ancak 1 gol atarak bu alanda şutlarını gole çevirme yüzdesinde sınıfta kaldı. Antalyaspor ise, ilk iki hafta sonunda kalesine sadece 3 şut çektirerek bu alanda ligin lideri oldu.
HOCALARDA EŞITLIK VAR
Bülent Korkmaz ile Aykut Kocaman, bugün Süper Lig'de 8'inci kez karşı karşıya gelecek. Bundan önce farklı takımlarda 7 kez karşılaşan iki hoca, 3'er kez galibiyetle sahadan ayrılırken 1 maç berabere tamamlandı.
ÖZTÜRK ILE GÜLÜYORLAR
KONYASPOR ile Antalyaspor arasında oynanacak karşılaşmayı Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk yönetiminde Antalyaspor,
4 kez kazandı. Konyaspor ise 1 kez galip geldi.