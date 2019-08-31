Yeniler hazır görüntü çizdi

BUGÜN NELER OLDU

Antalyaspor'un yeni transferleri bugünkü maçta ilk kez ilk 11'de sahaya çıkacak. Hafta içinde Angola milli takım kadrosuna davet edilen Gelson Dala, geçtiğimiz hafta oyuna sonradan girmişti.Fiziksel olarak tam hazır hale gelemeyen Aatif Chahechouhe ise maça yine yedek başlayacak.Konyaspor, ligin ilk iki haftasında rakip kaleye en fazla şut gönderen takımı oldu. Yeşil beyazlılar 39 şut çekti ancak 1 gol atarak bu alanda şutlarını gole çevirme yüzdesinde sınıfta kaldı.Bülent Korkmaz ile Aykut Kocaman, bugün Süper Lig'de 8'inci kez karşı karşıya gelecek. Bundan önce farklı takımlarda 7 kez karşılaşan iki hoca,ÖZTÜRK ILE GÜLÜYORLARKONYASPOR ile Antalyaspor arasında oynanacak4 kez kazandı. Konyaspor ise 1 kez galip geldi.