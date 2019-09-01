Likya’nın taşı ve toprağı tarih dolu

ANTALYA'DA, Roma döneminden kalma 11 bin kişilik tiyatronun ve klasik çağ özelliklerini taşıyan kaya mezarlarının bulunduğu Demre ilçesinde, üstü alüvyonla kaplı büyük bir kent olduğu belirlendi. Kazı Başkanı Prof. Dr. Nevzat Çevik, "Jeofizik çalışmalarımız, Demre'nin altında 1,5 kilometre çapında kocaman bir şehrin yattığını gösteriyor. Demre'nin altında, binlerce yıldır katmanlı olarak yatan müthiş bir yerleşim var. Derin alüvyon örtü altında büyük bir bilgi rezervi bizi bekliyor" diye konuştu.

KORUNMUŞ KOCA BİR ŞEHİR

Çevik, bölgede diğer alanlar da kazıldığı takdirde önemli bilgiye ulaşılacağını dile getirdi. Nikolaos Kilisesi'nin Myra metropolünün yapılarından sadece biri olduğunu belirten Nevzat Çevik, yüzeydeki tiyatro, kilise ve hamam gibi birkaç yapının nitelik ve öneminin bugün tamamen gömülü olduğunu ifade etti. Çevik, "9 metre aşağıda devlet agorası ve diğer kentsel yapılar yatıyor. Kazı yapılsa Antalya'nın dünyası değişir" dedi.