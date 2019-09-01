ANTALYA'NIN Akseki ilçesinde tur otobüsü devrildi, 1 kişi öldü, çoğu ağır olmak üzere 29 kişi yaralandı. Kaza, önceki gece saat 20.30 sıralarında Akseki-İbradı ilçeleri arasındaki Çamlıyokuş mevkisinde meydana geldi. İbradı ilçesindeki Altınbeşik Mağarası'na seyreden Mustafa Çakmak yönetimindeki 54 PN 888 plakalı tur otobüsü, belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak bariyerlere çarparak devrildi. Kazada, kimliği belirlenemeyen bir kişi yaşamını yitirirken, 29 kişi yaralandı.

İTFAİYE KURTARDI

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otobüste sıkışan ve altında kalan yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra ambulanslarla Akseki ve Manavgat'taki hastanelere sevk edildi. Kaza nedeniyle Akseki- İbradı yolu uzun süre trafiğe kapandı. Otobüsün yoldan kaldırılması ile yol trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.