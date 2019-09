Dikkatleri Salda Gölü’ne çekti

BUGÜN NELER OLDU

BURDUR'UN Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nde iki kez üst üste tatlı su serbest dalış dünya rekorunu kıran milli sporcu Derya Can, kariyerinin onuncu dünya rekoruna sahip oldu. Milli sporcu Derya Can, Salda Gölü tercihiyle ilgili konuştu.Gölün, Özel Çevre Koruma Bölgesi kararıyla korunduğunu anımsatan Can, "Başka ülkeye gitmek yerine rekoru ülkemizde kırmak için Salda Gölü'nü tercih ettik. Salda Gölü yüzey özellikleri bakımından özel. Sadece Mars'ta, dünyada ise Kanada ve burada böyle bir yapı var. Salda Gölü'nün ve çevresinin korunması ile alakalı farkındalık amacıyla rekor için Salda Gölü'nü tercih ettik. Salda Gölü'ne her geldiğimizde sosyal medya hesaplarımızdan gölün ve çevresinin korunmasına, temiz tutulmasına yönelik mesajlar veriyoruz" diye konuştu.