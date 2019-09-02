Fıkra gibi kovulma

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'da CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nde işçi kıyımları sürerken fıkra gibi bir işten çıkarılma durumu yaşandı. Büyükşehir Belediyesi şirketi ANET A.Ş.'de çalışan Muhammed Ali Kor, şahsi arabasıyla geldiği iş yerinde müzik çalarında çalan 'Dombra' şarkısı nedeniyle işten çıkartıldı.2014 yılından beri ANET A.Ş'de otopark amiri olarak çalışan Muhammed Ali Kor, yaşananlara isyan etti. Olay, 29 Haziran günü yaşandı. ANET binasına şahsi arabasıyla gelen 22 yaşındaki Kor'un aracında Uğur Işılak'ın seslendirdiği Dombra şarkısının çalması CHP'li belediyeyi rahatsız etti. Sadece 15 saniye çalan şarkıyı, şirkete gelince kapatan Kor, kovulmaktan kurtulamadı. Seçimlerden sonra CHP kadrosundan ANET'te işe başlayan Akın Kaymaz ve Salih Can Akbaş durumu CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Musa Gül'e haber verdi. ANET Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Kocagöz'ü aran Gül, işçi Kor'un işten çıkartılması için talimat verdi.Olay yaşandıktan kısa bir süre sonra Kocagöz'ün kendisini çağırdığını ifade eden Kor, "Odasına girdiğimde Kocagöz telefonda Gül ile konuşuyordu. Yaşanılan durumu bana sordu ve bende 10-15 saniye çaldığını söyledim. Sonrasında işten çıkışım verildi" diye konuştu. 18'nci madde olan işin sonra ermesi kapsamında işten çıkışı verilen Kor, işsiz kaldı. Konuyla ilgili Hizmet-İş Sendikası Antalya Şube Başkanı Muhammed Talha Kandil, CHP'li belediyenin işçi kıyımı için bahane aradığını ifade etti. Kandil, "Bunlar işi gücü bıraktı, şarkıya-türküye karışmaya başladı. Onur Akın şarkılarını dinleyenler devam edecek, Uğur Işılak şarkılarını dinleyen işten çıkarılacak. Böyle bir işten çıkarılma sebebi olur mu? İsteyen istediği şarkıyı dinler. Bu zihniyet artık işçilerimize gözünü dikmiştir. Böyle giderse işçiler aldığı nefese dahi dikkat etmek zorunda kalacak" dedi. CHP yönetiminde çağrıda bulunan Kandil, "Oldu olacak işçilerin dinleyeceği müzikleri bir CD haline getirsinler, işçi kardeşlerimize dağıtsınlar. Böylelikle işten çıkarılmak zorunda kalmazlar" dedi.ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, daha önce yaptığı açıklamada sadece 12 personelin işine son verildiğini açıklamıştı. Hizmetİş Sendikası Antalya Şube Başkanı Muhammed Talha Kandil ise, "Ne 12'si, biz 100'den sonra işten çıkartılan kardeşlerimizi saymayı bıraktık" demişti.