Isparta eneji üretecek

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ISPARTA İl Özel İdaresi'nin geçtiğimiz aylarda ihale ettiği Güneş Enerji Santrali (GES) ile birlikte artık tüm tesislerinin elektriğini kendisi üretecek. Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu Gelendost ilçesi Madenli Köyü'nde 18 bin metrekarelik alanda yapımı devam eden ve güneş enerjisinden elektrik üretecek tesiste incelemede bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.Tesisteki montaj çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Seymenoğlu, 45 gün sonra santralin üretime alınacağını belirterek, tesisle İl Özel İdaresinin mevcut elektrik giderlerin karşılandıktan sonra yıllık yaklaşık 600 bin lira gelir elde edebileceğini söyledi. Projenin ilk temiz enerji yatırımı olduğuna dikkat çeken Seymenoğlu, "Bölgemiz GES açısından uygun bir yerde. Biz de bunu değerlendirmek istedik. İl Özel İdaremizin elektrik ihtiyacını tamamen bu sistemden karşılayacağız" dedi. 4 bin 200 panelin bulunacağı sistemin yıllık 2 milyon kilovat saat elektrik üreteceği öğrenildi.