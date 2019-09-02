Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Isparta eneji üretecek

eneji üretecek

Giriş Tarihi: 2.9.2019
Isparta eneji üretecek
ISPARTA İl Özel İdaresi'nin geçtiğimiz aylarda ihale ettiği Güneş Enerji Santrali (GES) ile birlikte artık tüm tesislerinin elektriğini kendisi üretecek. Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu Gelendost ilçesi Madenli Köyü'nde 18 bin metrekarelik alanda yapımı devam eden ve güneş enerjisinden elektrik üretecek tesiste incelemede bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

YILLIK 600 BİN LİRA
Tesisteki montaj çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Seymenoğlu, 45 gün sonra santralin üretime alınacağını belirterek, tesisle İl Özel İdaresinin mevcut elektrik giderlerin karşılandıktan sonra yıllık yaklaşık 600 bin lira gelir elde edebileceğini söyledi. Projenin ilk temiz enerji yatırımı olduğuna dikkat çeken Seymenoğlu, "Bölgemiz GES açısından uygun bir yerde. Biz de bunu değerlendirmek istedik. İl Özel İdaremizin elektrik ihtiyacını tamamen bu sistemden karşılayacağız" dedi. 4 bin 200 panelin bulunacağı sistemin yıllık 2 milyon kilovat saat elektrik üreteceği öğrenildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Isparta eneji üretecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN