Makedon televizyonu Alanya’da çekim yaptı

BUGÜN NELER OLDU

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nde yüksek reytinglere ulaşan Alpha TV'nin ekibi Antalya'nın Alanya ilçesine gelerek çekim yaptı. Mina Tur'un ev sahipliği yaptığı organizasyona Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) da destek verdi. Alpha TV muhabiri Tatyana Trajkovska, ALTAV Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Topçu ile röportaj yaptı. Makedon ekibin 3 gün ilçede kalacağı öğrenildi.Röportajda Topçu, Türkiye, Antalya ve Alanya hakkında bilgiler verdi. Topçu, "Bu ülkeden Antalya'ya gelen turistin yüzde 70'i Alanya'yı tercih ediyor. Bu açıdan Alanya için önemli bir pazar. Misafir sayısının her geçen yıl daha da arttığını görüyoruz" diye konuştu. Makedonya'nın Türkiye'ye karşı özel bir sevgisinin olduğunun altını çizen Topçu, 2018 Aralık ayında ülkede Atatürk anıtının açıldığını hatırlattı.