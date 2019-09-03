İşçiye zulüm başkana koltuk

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Antalya'da 63 yıl sonra CHP'ye geçen Finike Belediyesi'nde fiyasko sürüyor. 'İhtiyaç fazlası personel' gerçeksiyle işçi kıyımı yapılan, işçilerin maaşlarını ödeyemezken 6 gün sanatçılı konser veren Finike Belediyesi'nin son icraatı, yandaş kadrolaşmanın son noktası oldu. İYİ Parti Finike İlçe Başkanı İsmet Çetin, belediye başkan yardımcısı olmak için partideki görevlerinden istifa etti. Yaşanılan durum yerel seçimlere ittifak halinde giren CHP'den İYİ Parti'ye kıyak olarak yorumlandı.Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla istifasını duyuran Çetin'in istifasının ardından ilçe yönetim kurulu üyesi ve başkan yardımcısı Veli Göktepe vekaleten atandı. Çetin'in Finike Belediyesi'ne atanması tartışma çıkardı. Bir tarafta işçi maaşlarını ödeyemeyen ve ekonomiyi bahane ederek işçileri çıkartan belediyenin, diğer taraftan 'kıyak' atamaları işçilerin tepkisi çekti. CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, daha önce de 64 kadrolu işçinin ikramiyelerini ödeyemeyince, işçilerle davalık olmasıyla gündeme gelmişti.CHP-İYİ Parti ittifakı sonrası, 'kıyak' atamalar Büyükşehir Belediyesi'nde başlamıştı. 'Rüşvet alma' suçundan 4 yıl 2 ay hapse mahkum edilen Korkuteli'nin İYİ Partili eski Belediye Başkanı Hasan Gökce, Büyükşehir'in iştiraki EKDAĞA.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine getiril- miş ti. Gökce tercihi Antalya'da tartışma çıkarmıştı. İYİ Parti Antalya İl Başkan Yardımcıları Alper Savran ve Ömer İpek de Ekdağ A.Ş. yönetim kurulu üyeliğine getirilmişti. İki başkan yardımcısının da yönetime girmesi tepki çekti. Daha önce de İYİ Parti Muratpaşa İlçe Başkanı Mustafa Gönenç Ulaşım A.Ş. yönetimine girmişti.