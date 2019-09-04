Ölüm vadisi çözüm bekliyor

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yer alan dünyaca ünlü Kelebekler Vadisi, son dönemde yaşanan kaza ve ölüm haberleriyle gündeme geliyor. Son olarak Polonyalı turist Piotr Mikolajczyk'in yaklaşık 230 metre yükseklikten düşerek feci şekilde hayatını kaybettiği Kelebekler Vadisi'nde geçtiğimiz yıllarda da fotoğraf çektirirken hamile Semra Aysal, vadiye inmek isterken İzmirli öğretmen Birolcan Şahin kayalıklardan yuvarlanarak yine feci şekilde hayatlarını kaybetmişti.

CAM TERAS TALEBİ

Son olarak kazaların önlenmesi için Fethiye Kaymakamlığı ile vadiye iniş düzenlemesi ve izleme alanına cam teras yapılması için proje hazırladıklarını anlatan Hasan Karaburun, projelerin Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından bölgenin doğal sit alanı sınırları içerisinde olması nedeniyle reddedildiğini kaydetti. Karaburun, bürokratik engellerin kalkmasını istedi.



10 KİŞİ DÜŞEREK ÖLDÜ

VADININ yer aldığı Faralya Mahallesi'nin Muhtarı Hasan Karaburun, bugüne kadar en az 20 büyük kazanın bölgede yaşandığını belirterek, "Bu kazalarda 10 kişi hayatını kaybetti. En az 10 kişi de sakat kaldı. Bunun dışında belki yüzlerce hafif yaralamalı kaza meydana geldi" dedi. Muhtar Karaburun, bölgenin artık Ölüm Vadisi olarak anılmaya başlandığını belirterek önlem alınmasını istedi.