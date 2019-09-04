Yaralı arkadaşını bırakıp kaçtı

ANTALYA'DA meydana gelen trafik kazasında, yaralı arkadaşını bırakıp kaçan sürücü kayıplara karıştı. Kazada refüjde sulama yapan işçi Uğur Cenkçi de araçtan kopan parçalar nedeniyle yaralandı. Kaza, önceki gün saat 01.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Uslu, üniversite eğitimini tamamlayan oğullarının eşyalarını getirebilmek için eşiyle birlikte Ankara'ya gitti

. POLİS PEŞİNDE

Uslu, eşyaları yükledikleri 07 YMH 99 plakalı otomobiliyle Gazi Bulvarı'nda seyir halindeyken süratli olduğu iddia edilen 07 ADE 449 plakalı otomobil, Uslu'nun aracına arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolda dönen Uslu'nun aracı, yaklaşık 20 metre sonra durabildi. Diğer otomobil ise kontrolden çıkıp refüjü aşarak karşı şeritte durdu. Adı öğrenilemeyen sürücü, araçta yaralı halde bulunan arkadaşını bırakarak olay yerinden kaçtı. Sürücü kaçarken cep telefonunu düşürdü. Kaza yapan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden çekilirken, polis kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Hafif şekilde yaralanan sürücü Mehmet Uslu ise ayakta tedavi edildi. Uslu, çarpmanın etkisiyle araçtan yola dökülen oğluna ait eşyaları eşiyle birlikte topladı.