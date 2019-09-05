Raftingçiler dert küpü

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Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Beşkonak'ta muhtarlarla bir araya geldi, sonrasında rafting yaptı. Manavgat ilçesi Beşkonak Köprülü Kanyon mevkiinde düzenlenen toplantıya Vali Münir Karaloğlu'nun yanı sıra Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, AK Parti Antalya Milletvekilleri Kemal Çelik, İbrahim Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur da katıldı.Beşkonak Köprülü Kanyon Bölgesi'nin, milli park olmasının büyük bir şans ve aynı zamanda büyük sorun olduğunu vurgulayan Vali Karaloğlu, "Bölgeyi ve bölgenin güzelliğini, çevresini ve su kaynaklarını mutlaka korumak zorundayız. Ama koruma kollama dengesini de muhafaza etmemiz lazım. Bölgede köylerimiz var. Yaşayan vatandaşların ihtiyaçları ve talepleri var. Onları talep ve ihtiyaçlarını görmezden gelmemiz mümkün değil" dedi.Vali Münir Karaloğlu, konuşmasının ardından toplantıda bölgenin tüm sorunlarının tek tek masaya yatırılacağını belirterek muhtarların ve bölge sakinlerinin sorunlarını dinledi. Vali Karaloğlu, toplantının ardından eşi Sevim Karaloğlu ve kızları Meralsu ve Elif Meva ile Köprülü Kanyon'da rafting yaptı.