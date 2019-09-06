Balık tezgahları şenlendi

BUGÜN NELER OLDU

DENİZLERDE avlanma yasağının kalkmasının ardından, Fethiye Balık Pazarı'ndaki tezgahlar şenlendi. Fethiyeli balıkçılar tarafından tutulan çupra, levrek, kaya levreği, akya, palamut, barbun, lopa, istavrit başköşede yer alırken, balık pazarına yabancı turistler de büyük ilgi gösterdi. Pazarın yıldızı ise yaklaşık 55 kiloluk kaya levreği oldu.Sezonun ilk günlerinde balığın az olduğunu belirten balıkçılar, havaların soğuması ve yağmurların başlaması tezgahların daha da dolacağını söyledi. Fethiye'de deniz balığı yönünden çeşitliliğin olduğunu vurgulayan balıkçılar, balık pazarında her bütçeye uygun balığın bulunduğunu ifade ettiler. Sezonun başlamasıyla fiyatlarda ciddi düşüş yaşandı.