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Balık tezgahları şenlendi

ERDOĞAN CANKUŞ Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 6.9.2019
Balık tezgahları şenlendi
DENİZLERDE avlanma yasağının kalkmasının ardından, Fethiye Balık Pazarı'ndaki tezgahlar şenlendi. Fethiyeli balıkçılar tarafından tutulan çupra, levrek, kaya levreği, akya, palamut, barbun, lopa, istavrit başköşede yer alırken, balık pazarına yabancı turistler de büyük ilgi gösterdi. Pazarın yıldızı ise yaklaşık 55 kiloluk kaya levreği oldu.

FİYATLAR DÜŞTÜ
Sezonun ilk günlerinde balığın az olduğunu belirten balıkçılar, havaların soğuması ve yağmurların başlaması tezgahların daha da dolacağını söyledi. Fethiye'de deniz balığı yönünden çeşitliliğin olduğunu vurgulayan balıkçılar, balık pazarında her bütçeye uygun balığın bulunduğunu ifade ettiler. Sezonun başlamasıyla fiyatlarda ciddi düşüş yaşandı.
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Balık tezgahları şenlendi
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