Belediyelerden çevreci çalışma

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AKDENİZ ve Ege Denizi'ne kıyısı olan 11 belediye, iklim değişikliğinin etkilerine karşı deniz ve kıyıların korunmasına yönelik işbirliği konusunda anlaştı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde genel sekreter ve genel sekreter yardımcılarının katılımıyla gerçekleşen toplantıda konuyla ilgili atılacak adımlarda belirlendi. Buna göre 11 belediye iklim değişikliği ile ilgili daire başkanlığı, şube müdürlüğü veya koordinasyon merkezi kuracak.Ayrıca deniz kirliliğinin önlenmesi ve azaltılmasına yönelik tedbirler uygulanacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Mustafa Gürbüz, 2017'de başlayan proje ile çevre mirasının gelecek kuşaklara aktarılmasının hedeflendiğini söyledi. Denizlerde zararlı türlerin geliştiğini anlatan Gürbüz, "Zararlıların ortadan kaldırılması, kıyıların temizliğine yönelik neler yapabileceğimiz noktasında önemli bir projeyi hayata geçirdik" dedi.