Burdur UEFA’ya başvuru yapıyor

BUGÜN NELER OLDU

BURDUR Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde (MAKÜ) 'El Dikimi Top Ustası Yetiştiriciliği ve El Dikimi Top Üretimi Projesi' kapsamında 40 kursiyer, eğitimi tamamlayıp, ustalık belgesini aldı. Rektör Prof. Dr. Adem Korkmaz, ürettikleri ilk nesil toplarla UEFA'ya 'uluslararası müsabakalarda oynanabilir' belgesi almak için başvuracaklarını açıkladı.UEFA'dan gelecek sonuçlarla olası eksiklerin tamamlanarak yeniden başvuru yapılacağını anlatan Korkmaz, "Burada ürettiğimiz topların sadece takımların antrenmanlarında kullanacakları bir top değil UEFA'nın standartlarına uygun, ulusal ve uluslararası müsabakalarda da oynanabilir bir top haline getirmek için çalışacağız" diye konuştu. Spor Bakanlığı'nın projeye büyük ilgi gösterdiğini anlatan Korkmaz, "UEFA onayını aldıktan sonra Burdur markasını, üniversite markasını toplarımıza vurup Türkiye'nin her yerine, belki dünyaya top satar hale gelmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.