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meydanlarında 'Geri vitesi olmayan pehlivan' olarak anılan Orhan Okulu, 667. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı kazanması halinde, üst üste 7. kez bu unvana ulaşarak kendisine ait rekoru geliştirecek. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde üst üste 6 kez başpehlivanlığı kazanarak tarihe geçen Okulu, 6-8 Eylül'de gerçekleştirilecek 667. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nin de favori isimleri arasında yer alıyor. Orhan Okulu, Türk'ün ata sporu güreşin "ilk er meydanı" olarak kayıtlara geçen ve Kırkpınar'dan 9 yıl daha eski Elmalı Yağlı Güreşleri'nde yakaladığı seriyi sürdürmek için bir kez daha yağlanacak.rakiplerini yormasıyla ünlenen, devamlı saldırgan güreştiği için de 'Geri vitesi olmayan pehlivan' olarak adlandırılan Okulu, başarısının sırrını çok çalışmak ve inanmak olarak açıklıyor. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne ilk defa 11 yaşında giden, 2015 ve 2018'de başpehlivan unvanıyla kürsüye çıkıp büyük başarı elde eden Okulu, tarihi güreşlere çıkacak olmanın heyecanını yaşıyor.geçen yıl yapılan 666. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri finalinde karşılaştığı İsmail Balaban'ın sakatlığı nedeniyle müsabakaya devam edememesi üzerine başpehlivanlığı kazandı. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde üst üste 6. başpehlivanlığını elde eden Okulu, altın kemerin 2. kez daimi sahibi oldu.yıldır Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan oluyorum. Hedefim, üst üste yedinci başpehlivanlığa ulaşarak Antalya'nın plaka numarasını yakalamak" diyen Okulu, elinden gelenin en iyisini yapmak için mücadele vereceğini dile getirdi. Elmalı güreşlerinin kendisi için çok önemli olduğunu anlatan Okulu, "Elmalı'da tarihi bir başarı elde ederek, 6 kez üst üste kazandım. Kırkpınar'dan eski olan Elmalı Er Meydanı'nda ikinci defa altın kemerin daimi sahibi oldum. Hedefim 7. defa Elmalı'da birinci olmak. Tüm rakiplerime başarılar diliyorum" dedi.