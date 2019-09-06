Hortum tiyatroya taşındı

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ANTALYA'NIN Kumluca ilçesinde 24 Ocak'ta yaşanan hortum felaketini anlatan 'Afetsiz Yer' isimli tek perdelik tiyatro oyunu sergilendi. Mehmet Akif Ersoy Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen tiyatro oyununu yaklaşık bin kişi izledi. Tiyatro oyunu ilçe halkının şivesi ve ilçedeki yaşam biçimini anlatan konuları içerdiği için çok beğenildi. Tiyatro oyununun oyuncuları, tamamen ilçede yaşayan öğrencilerden oluştu.İstanbul'da özel bir tiyatro grubunda oyunculuk yaptığını anlatan tiyatronun yazarı ve yönetmeni Ömer Aydil, "Geçen yıl ilçemizde yaşanan ve ilçe halkının içinde bulunduğu zor durumdan etkilendim. Bu konuyu ilçe halkının yaşam biçimini de ekleyerek zenginleştirdim. Ortaya çok güzel bir senaryo çıktı. Öğrenci arkadaşlarımız senaryoyu canlandırmakta zorlanmadılar. Çünkü şive kendi şivemiz, yaşam biçimi bizim ve yaşanan hortum felaketini de hepimiz yaşadık" açıklamasında bulundu.OYUNDA 17 yetişkinin yanı sıra 4 çocuk oyuncunun da olduğunu anlatan Aydil, onların bile kendi hikayelerini oynadığı için zorlanmadığını söyledi. Aydil, "İlk kez tiyatro sahnesine çıkan oyuncularım büyük bir heyecan yaşadı. Oyunumuzun çok beğenildiğini tiyatro esnasındaki kahkaha ve alkışlardan anladım" dedi.