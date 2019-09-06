Yine AVM tartışması

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Antalya'da CHP'li Muratpaşa Belediyesi, Burhanettin Onat Caddesi Değirmenönü'nde sessiz sedasız dev bir AVM yapımının önünü açtı. Çaybaşı Mahallesi'nde 7 bin 45 metre kare genişliğindeki arsa, Muratpaşa Belediyesi Meclisi kararı ile toplam ticari alanı 20 bin 674 metrekareye çıkartıldı. İlk planlamada 4 katlı olan yapıda imar planı değişikliği ile emsal artışı sağlandı. İki kuleli ticari alanla ilgili imar değişikliği gelecek hafta Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısında gelecek. Plan değişikliği kararı buradan da geçerse iki kuleli ticari alan adeta şehrin kalbine saplanan hançer gibi yükselecek. AK Parti Muratpaşa İlçe Başkanı Alpaslan Belin, konuyla ilgili ilk müracaatın 13 Temmuz 2017'de yapıldığını, aradan 2 yıl geçtikten sonra konunun yeniden gündeme geldiğini söyledi.Yıllar önce bölgenin konut alanından ticari alana dönüştürüldüğünü anlatan Belin, "Şimdi de yeni değişiklik ile ticari alan artırıldı. Önce 12 kata çıkartılmak istendi. Bayındırlık ve İmar Komisyonu Üyesi AK Partili Özdemir Manavoğlu'nun ısrarlı itirazları ile 8'e indi. Biz yine kabul etmedik. Ama karar oy çokluğu ile meclisten geçti" dedi. Belin, CHP ve İYİ Parti oylarıyla kabul edilen meclis kararına AK Parti olarak 'AVM yapılmaması yönünde şerh' koydurduklarını ve trafik sorunuyla ilgili UKOME kararı istediklerini vurguladı.BURHANETTIN Onat Caddesi üzerindeki parselin bulunduğu bölgede zaten araç trafiği yoğunluğu olduğunun altını çizen Başkan Belin, projenin sorunu kangrene dönüştüreceğini savundu. Alpaslan Belin, "Kamu yararına olacak her şeyi destekleyebiliriz. Fakat kamuyu zarar uğratacak her şeyin karşısında olacağız" diye konuştu. Proje içerisinde sınırsız yer altı bodrum katına izin verildiğine dikkat çeken Belin, "Buradan herhalde magmaya kadar yolu var anlayışını çıkarıyoruz" ifadelerini kullandı. Bölgenin 1994 ve 1996 yılları arasında koruma altına alındığını ve yapısı itibariyle tarihi eser çıkma olasılığının yüksek olduğunu açıklayan Belin, bölgenin tarihi dokusuyla bir cazibe merkezi olarak kalması gerektiğini savundu.