Batı Akdeniz ihracatı arttı

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA, Isparta ve Burdur'dan oluşan Batı Akdeniz bölgesinde geride kalan 8 ayda gerçekleşen ihracat 1 milyar 218 milyon 135 bin 148 dolara yükseldi. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Hakkı Bahar, ihracattaki artışın yüzde 2.91, Ağustos ayında ise 10 seviyesinde olduğunu açıkladı.En büyük ihraç kaleminin 308 milyon 642 bin dolar ile e yaş meyve sebze olduğunu vurgulayan Bahar, yaş sebze meyvede yıl sonu beklentilerinin 500 milyon dolar olduğunu açıkladı. Bahar ihracatta en büyük pazarın ise Çin olduğunu belirterek, "En ciddi artış ise yüzde 100'e yaklaşan oranla Özbekistan pazarında oldu" dedi. Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Ali Bahar da BAİB Başkanı Hakkı Bahar'ı ziyaret ederek bölgenin ihracat kapasitesini artırmak için sürdürdükleri çalışmalar için teşekkür etti. Ziyarette OSB'de kurulan Dış Ticaret İstihbarat Merkezi konusu masaya yatırıldı.