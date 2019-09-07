Eğlence için çadır kurdular

BUGÜN NELER OLDU

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde düzenlenen MilyonFest, rock ve alternatif müziğin yıldızlarıyla Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençleri buluşturdu. Festivalin ilk bölümünün yıldızı Türk rock müziğinin efsane gruplarından Mor ve Ötesi ile Cem Adrian oldu. Rapçi Fuat, Umut Kuzey, Eda Baba da ilk günde sahne aldı.Sahne alan sanatçılar şarkılarını gençlerle birlikte söyledi. MilyonFest için plaj çevresine çadır kuran gençler, gündüz başlayan ve gece geç saatlere kadar süren konserde çılgınca eğlendiler. Hareketli müzikler sırasında dans edip, oynayan gençler eğlencenin doruğuna ulaştı. Festival boyunca Şebnem Ferah, Athena ve Manga konser verecek.