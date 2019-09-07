Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Eğlence için çadır kurdular

Eğlence için çadır kurdular

Fethiye’de düzenlenen için ’nin dört bir yanından gelen gençler sahil kenarına çadır kampı kurdu. Müzik eşliğindeki renkli eğlence doruğa çıktı

ERDOĞAN CANKUŞ Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 7.9.2019
Eğlence için çadır kurdular
MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde düzenlenen MilyonFest, rock ve alternatif müziğin yıldızlarıyla Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençleri buluşturdu. Festivalin ilk bölümünün yıldızı Türk rock müziğinin efsane gruplarından Mor ve Ötesi ile Cem Adrian oldu. Rapçi Fuat, Umut Kuzey, Eda Baba da ilk günde sahne aldı.

GECE GÜNDÜZ EĞLENCE
Sahne alan sanatçılar şarkılarını gençlerle birlikte söyledi. MilyonFest için plaj çevresine çadır kuran gençler, gündüz başlayan ve gece geç saatlere kadar süren konserde çılgınca eğlendiler. Hareketli müzikler sırasında dans edip, oynayan gençler eğlencenin doruğuna ulaştı. Festival boyunca Şebnem Ferah, Athena ve Manga konser verecek.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Eğlence için çadır kurdular
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN