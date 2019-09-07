Tatil değil iş yaptılar

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'da üniversite öğrencileri, İŞKUR'un Sosyal Çalışma Programı kapsamında hem okurken iş hayatına adım atıyor, hem de harçlıklarını kazanıyor. Yaz tatili sürecini verimli değerlendirmek isteyen öğrenciler için düzenlenen programa katılan öğrenciler, yaz tatillerinde özel alanlarda eğitmenlik yaparak iş hayatına uyum sağlıyor.8 Temmuz'da başlayan 30 Eylül'e kadar devam edecek 'Sosyal Çalışma Programı' kapsamında Antalya'da 455 üniversite öğrencisi çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarda görevlendirildi.Öğrenciler haftanın 3 günü günlük 7,5 saat çalışıyor. Öğrenciler her gün yaklaşık 71 lira kazanıyor. Programa 13 gün katılan öğrencinin aylık kazancı 923 liraya kadar çıkıyor.