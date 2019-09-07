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Tatil değil iş yaptılar

’da ’un Sosyal Çalışma Programı kapsamında 445 üniversitesi öğrencisi görev yaptı. Öğrencilere günlük 71 lira ödendi

Giriş Tarihi: 7.9.2019
Tatil değil iş yaptılar
Antalya'da üniversite öğrencileri, İŞKUR'un Sosyal Çalışma Programı kapsamında hem okurken iş hayatına adım atıyor, hem de harçlıklarını kazanıyor. Yaz tatili sürecini verimli değerlendirmek isteyen öğrenciler için düzenlenen programa katılan öğrenciler, yaz tatillerinde özel alanlarda eğitmenlik yaparak iş hayatına uyum sağlıyor.

455 GENÇ GÖREVDE
8 Temmuz'da başlayan 30 Eylül'e kadar devam edecek 'Sosyal Çalışma Programı' kapsamında Antalya'da 455 üniversite öğrencisi çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarda görevlendirildi.

71 LIRA EK
Öğrenciler haftanın 3 günü günlük 7,5 saat çalışıyor. Öğrenciler her gün yaklaşık 71 lira kazanıyor. Programa 13 gün katılan öğrencinin aylık kazancı 923 liraya kadar çıkıyor.
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Tatil değil iş yaptılar
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