Bugün fınal günü

Antalya'da "Türk'ün ilk er meydanı" olarak adlandırılan ve bu yıl 667'ncisi düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde bugün final günü. Kırkpınar'dan 9 yıl daha eski olan Elmalı Yağlı Güreşleri, Türkiye'nin dört bir yanından güreşseverleri tarihi ilçeye çekti. Heyecanla beklenen güreşlerin en iddialı isimleri ise bu yıl son 6 güreşin başpehlivanı olan Orhan Okulu ile; Kırkpınar, Kurtdereli ve Kumluca'dan zaferle ayrılarak yılı 4 büyük organizasyonda 4 birincilikle kapatmak isteyen Ali Gürbüz olacak. Geçen yıl Gürbüz'ü 2 saat 15 dakikalık tarihi çeyrek finalde yenen İsmail Balaban ise geçen yıl sakatlığı nedeniyle çekildiği finalin rövanşını Okulu'dan almak istiyor.

DUALARLA BAŞLADI

Güreşler Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ile başladı. Ardından Recep Gürbüz Güreş Sahası'na kadar kortej gerçekleştirildi. Kortej yürüyüşüne Antalyalı ünlü başpehlivanlar Orhan Okulu, İsmail Balaban ve ikiz kardeşi Turan Balaban da katıldı. Yaklaşık 2 kilometrelik yürüyüşün ardından Kırkpınar başpehlivanlarından merhum Recep Gürbüz'ün mezarında, oğlu başpehlivan Ali Gürbüz ve protokol üyelerinin katılımıyla dualar edildi. İlk 3 tur müsabakaları dün tamamlanan güreşlerde, bugün final saat 17.00'de gerçekleşecek. ve Türkiye'de tüm sporseverler bu güreşlere kilitlenecek.



TARİHE GEÇEN FİNAL

GEÇEN yıl gerçekleştirilen 666. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri, er meydanlarında eşine az rastlanır bir mücadeleye sahne olmuştu. 'Sarı fırtına' olarak anılan Antalyalı güreşçi İsmail Balaban, yarı finalde Ali Gürbüz ile karşılaştı. Oldukça çekişmeli geçen müsabaka tam 2 saat 15 dakika sürmüştü. Balaban'ın babası Hasan ve dedesi Mehmet Balaban, er meydanına çıkarak, güreşin bitirilmesini istemişti ama Balaban, çekilmeyerek Gürbüz'ü yenmişti.