Emekli profesör bungee jumping yaptı

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesine tatil için gelen 72 yaşındaki emekli profesör Sacit Görgül, ayağına bağlanan esnek halatla kendisini 51 metreden boşluğa bırakarak 'bungee jumping' heyecanı yaşadı. Görgül'ün atlayışı eline bağlanan aksiyon kamerasıyla da kaydedildi. Görüntülerde oldukça rahat tavırlarıyla dikkati çeken Görgül,'ün havada kaldığı sürede, "Harika bir şey yaşıyorum. Daima cesur. Ne mutlu Türküm diyene. İyi ki yaptım" dediği duyuldi.

HAYALİ GERÇEKLEŞTİ

Antalya'nın Finike ilçesinde yaşayan Görgül, gençlik yıllarında atletizmle ilgilendiğini, sürekli doğayla iç içe yaşadığını belirterek, "İş temposu nedeniyle yapmak istediklerimi hep sonraya bıraktım. Daha önce rafting ve yamaç paraşütü yapmıştım. Bungee jumping yapmak da 72 yaşında nasip oldu. Aklımda hep yapmak vardı ve hayalimi gerçekleştirdim" dedi.