DMD hastaları destek istiyor

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7 EYLÜL Dünya DMD Kas Hastalıkları Farkındalık Günü'nde DMD hastalarının sorunlarına dikkat çekmek amacıyla etkinlik düzenlendi. ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde aileler bir araya geldi. Etkinliğe ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, Antalya Milletvekili Kemal Çelik, Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü katılım sağladı.DMD Aileleri Derneği, DMD'nin çocukların hayatına kast eden bir kas erimesi hastalığı olduğunu ifade ederek, "Ülkemizde 5 bini aşkın çocuk bu hastalığın ortaya çıkardığı sorunlarla mücadele ediyor. DMD'li çocuklarımız, ne diğer çocuklar gibi yürüyebiliyor, ne koşabiliyor, ne de hastalığın ileri evrelerinde nefes alabiliyor. Acımasızca geçen zaman, kaslarını ve hayatlarını eritse de çocuklarımız geleceğe dair hayaller kurmak, arkadaşlarıyla birlikte olmak istiyorlar" dedi. Kendi şiirlerini okuyan DMD Kas Hastası çocuklar, yaptıkları resimleri sergileyip, "Hayatın her alanında varız" mesajı verdi.