Muhteşem gala

BUGÜN NELER OLDU

KEPEZ Belediyesi'nin çocuk ve gençlere özel bir hizmeti olan yaz spor okulları bir yaz dönemini daha sonlandırdı. Basketbol, cimnastik, futbol, güreş, okçuluk, tekvando, tenis, voleybol, yüzme ve su topu dallarında 10 branştan oluşan ve bu yıl 5 bin 435 öğrencinin katılım gösterdiği Kepez Belediyesi Yaz Spor Okulları, sezonu muhteşem bir finalle kapattı. Kepez Kent Meydanı'nda gerçekleşen görkemli finalde, yaz boyunca sportif faaliyetle zaman geçiren çocuklar yeni eğitim öğretim yılı öncesi moral depoladı.Kapanış Töreni'nde çocuklar için özel bir çekiliş yapıldı. Girişte dağıtılan numaraların arasından kura ile çocuklara hediyelerin verildiği gecede şanslı miniklere 30 bisiklet, 30 forma, 20 basketbol topu, 20 futbol topu ve 20 voleybol topu armağan edildi. Yaz Spor Okulları kapanış programında konuşan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, yaz spor okullarına rekor katılım yapıldığına dikkat çekerek öğrencilere başarılar diledi. Kapanış gecesine Pop Müziğinin ünlü sanatçısı Emre Kaya renk kattı. Koserde Antalyalılara coşku dolu bir gece yaşadı.