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Tutuklu Alkan tekrar aday oldu

Giriş Tarihi: 9.9.2019
Tutuklu Alkan tekrar aday oldu
ANTALYA Şoförler, Otomobilciler, Kamyoncular ve Kamyonetçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası'da 1 Temmuz'da yapılan operasyonda tutuklanan Başkan Mehmet Ali Alkan'ın yeniden başkan adayı oldu. Alkan'ın adaylığını eşi Ayşe Altan açıkladı. Kayyım ataması yapılan ve 6 Ekim'de yapılacak olağanüstü seçim için Şoförler Odası Başkanlığı'na aday olan cezaevindeki Mehmet Ali Alkan için dua okutulup, güvercin bırakıldı. Cezaevindeki eşinin 17 yıldır odaya hizmet verdiğini belirten Ayşe Alkan, eşinin suçsuz olduğunu, kısa sürede cezaevinden çıkacağını söyledi. Alkan, "Mehmet Ali Alkan, 6 Ekim'de yapılacak seçimde Şoförler Odası Başkanlığına adaydır" dedi.
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Tutuklu Alkan tekrar aday oldu
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