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8 yıl sonra hatırladılar

Konyaaltı’nda 8 yıl önce çöken ve onarılmayan köprü için ilk adım atıldı. Başkan Esen’in, “İki mahalleyi birbirine bağlayan köprü çok önemli” sözleri, ‘aklınız şimdi mi başınıza geldi’ dedirtti

Giriş Tarihi: 10.9.2019
8 yıl sonra hatırladılar
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde Hisarçandır ve Yarbaşçandır mahallelerini birbirine bağlayan köprü 8 yıl önce sel nedeniyle çöktü. Yaklaşık 20 yıldır Konyaaltı ilçesinin Belediye Başkanlığı'nı yapan CHP'li Muhittin Böcek'in kendilerini cezalandırıldıklarını söyleyen mahallelinin sesi 8 yıl sonra yönetim değişince duyuldu.

KÖPRÜ ÇOK ÖNEMLİ
Konyaaltı'nın yeni Belediye Başkanı CHP'li Semih Esen, meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve muhtarla ile birlikte köprüde inceleme yaptı. Başkan Esen, köprünün son durumu ile ilgili bilgi alarak, yapılması gereken çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu. Esen, iki mahalleyi birbirine bağlayan köprünün son derece önemli olduğunu söyledi. Esen, köprünün onarılmasıyla ilgili teknik bir rapor hazırlanacağını anlattı. Başkan Semih Esen, "Bu yol, bölge halkı tarafından sıklıkla kullanılan bir yoldu. Ancak köprünün zarar görmesinden dolayı trafiğe kapalı. Kış aylarında burada son derece kuvvetli su akıntısı olmaktadır. Çıkacak rapor doğrultusunda en kısa zamanda çalışmalara başlayacağız" dedi.

YOLLARI 7 KM UZUYOR
İki mahalleyi birbirine bağlayan tek yol üzerindeki köprü 8 yıldır yıkık durumda olması nedeniyle ulaşım sağlanamıyor. Vatandaşlar mahallelerine ulaşım sağlamak için 7 kilometre uzatarak alternatif yolu kullanıyor.

DEVRİ GÜNDEME GELMİŞTİ
Mahallelilerin isyanını SABAH Akdeniz 'Oy yoksa, köprü de yok' başlığı ile duyurmuştu. Hisarçandır ve Yarbaşçandır mahallesi sakinleri, AK Parti Konyaaltı Belediye Meclis üyeleri ile birlikte defalarca CHP'li belediye yönetimine yaptık- ları başvurulardan sonuç alamadıklarını söylemişti. O dönem, onarımın Büyükşehir Belediyesi'ne aktarılması konusu da gündeme gelmiş, ancak CHP'li yönetim 'siyasi rant olur' gerekçesiyle bu öneriyi de kabul etmemişti.

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8 yıl sonra hatırladılar
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