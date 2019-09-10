Diyarbakırlı annelere Isparta’dan destek

BUGÜN NELER OLDU

ISPARTA'DA, Anadolu Kadın ve Aile Derneği ile İyilikte Yarışanlar Derneği üyeleri, çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine destek verdi. Anadolu Kadın ve Aile Derneği ile İyilikte Yarışanlar Derneği üyeleri, Mimar Sinan Camisi önüne gelerek 'Hacire ana gibi tüm analar yalnız değildir' yazılı pankart açtı.Burada grup adına açıklama yapan Anadolu Kadın ve Aile Derneği İl Temsilcisi Havva Saraç, HDP binası önünde nöbet tutan annelerin sesi olmak için toplandıklarını söyledi. Saraç, "Bir anne 'PKK baskısı yüzünden çocuklarımızın sonu ya cezaevi ya kara toprak olur' diyor. Üç beş ağaç için sokakları dükkanları yakıp, yıkıp yağmalayanlar, eşcinsellere özgürlük diye tepinenler, kadın hakları diye çırpınanlar bugün nerede" dedi. Şehit babası Şerafettin Öcal da etkinliğe katılarak, "Burada sadece anneler değil, bana göre babalar da olmalı" diyerek destek verdi. Konuşma yapması için mikrofona davet edilen şehit annesi Kezban Öcal ise gözyaşlarını tutamadı.