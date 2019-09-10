Doğaseverlerin yeni gözdesi ‘su yürüyüşü’

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ANTALYA'NIN keşfedilmemiş cennetlerinden Kapuz Kanyonu, sıcak ve nemli havadan bunalan vatandaşları ağırlıyor. Kent merkezine 10 kilometre mesafedeki kanyona giden yerli ve yabancı tatilciler 5 kilometrelik bir yolda, derinliği az olan suda yürüyüş etkinlikleri yaparak hem serinliyor hem de eğleniyor.Sıcaklığı 10-15 derece, derinliği ise 15 santim ile 5 metre arasında değişen kanyonda 'su yürüyüşü' yapan doğaseverler, gönüllerince yüzebiliyor. İsteyenlerin botla gezme imkânı bulduğu Kapuz Kanyonu, şehir merkezine yakınlığı nedeniyle yoğun ilgi görüyor. Dağcı ve rehber Cuma Gök, bölgenin keşfedilmeyi bekleyen bir cennet olduğunu söyledi.