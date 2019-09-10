Fırtına GİBİ estiler

BUGÜN NELER OLDU

düzenlenen Granfondo Marmara 2019'a Antalyaspor Bisiklet ile Triatlon Takımı damga vurdu. Antalyaspor Triatlon Takımı'ndan Saliha Yüksel Tama, Bahadır Tama ve Rıfat Atasoy bu önemli yarışta pedal çevirdi.İstanbul Park Formula 1 pistinde 86 kilometreden oluşan parkurda gerçekleştirilen yarışta 16 tur atıldı. Çekişmeli geçen yarışta Antalyaspor Bisiklet Takımı gençlerde kürsüyü kapattı. Gençlerde Furkan Gürler birinci, Bahattin Sarı ikinci, Muhammet Pöze ise üçüncü oldu. Master kategorisinde ise Devrim Ardıç, gençlerle aynı anda finiş yapıp 2'ncilik elde etti.