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Fırtına GİBİ estiler

Giriş Tarihi: 10.9.2019
Fırtına GİBİ estiler
İstanbul'da düzenlenen Granfondo Marmara 2019'a Antalyaspor Bisiklet ile Triatlon Takımı damga vurdu. Antalyaspor Triatlon Takımı'ndan Saliha Yüksel Tama, Bahadır Tama ve Rıfat Atasoy bu önemli yarışta pedal çevirdi. Saliha, 35-39 yaş grubunda birinci sırada yer alarak altın madalya kazandı. İstanbul Park Formula 1 pistinde 86 kilometreden oluşan parkurda gerçekleştirilen yarışta 16 tur atıldı. Çekişmeli geçen yarışta Antalyaspor Bisiklet Takımı gençlerde kürsüyü kapattı. Gençlerde Furkan Gürler birinci, Bahattin Sarı ikinci, Muhammet Pöze ise üçüncü oldu. Master kategorisinde ise Devrim Ardıç, gençlerle aynı anda finiş yapıp 2'ncilik elde etti.
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Fırtına GİBİ estiler
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