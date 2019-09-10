Hollywood Alanya’ya geliyor

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ANTALYA'NIN Alanya ilçesi tarihi bir fırsata hazırlanıyor. Ünlü yönetmen Emilis Velyvis tarafından çekileceği açıklanan Goodbye Alanya adlı filmin çekimleri 1 Ekim'de başlayacak. Filmin yapımcısı Vladimir Razarionov ve filmin Alanya Direktörü Ruta Danişeviciute, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin'i ziyaret etti.Ziyaret sonrası açıklama yapan Mehmet Şahin, filmde başrolünü ünlü oyuncu Gerard Depardieu'nun oynayacağını açıkladı. Bu ismin filmin başrolünü üstlenmesinin projenin ne kadar önemli olduğunu ortaya koyduğunun altını çizen Şahin, "Film Alanya'nın tanıtımına çok büyük katkı yapacak. Bütün çekimler Alanya'da yapılacak. Alanya'nın aklımıza gelen neredeyse her özelliğini bu filmde ekrana yansıtma gayreti içindeyiz" açıklamasında bulundu.