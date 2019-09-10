Kuğu Gölü’ne alkış yağdı

BUGÜN NELER OLDU

DEVLET Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nce bu yıl 26'ncısı düzenlenen Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nde heyecan sürüyor. Festivalin üçüncü gösterimi 'Kuğu Gölü' adlı bale eseri oldu. Tarihi Aspendos Tiyatrosu'nda sahnelenen 'Carmen' operası ile 'Dans Rüzgârları' adlı eserlerin ardından Çaykovski'nin ölümsüz bale yapıtı 'Kuğu Gölü' sahnelendi.Esere yerli ve yabancı bale severlerin ilgisi yoğun olunca giriş kapılarında kısa süreli izdiham yaşandı. Viyana Devlet Opera ve Balesi Birliği'nin sahneye koyduğu muhteşem eserin koreografisini Mihail Sosnovschi hazırladı. Dünyada en çok sahnelenen, 'temiz bir aşkın, büyü ve kötülüğe nasıl galip geldiği'ne de vurgu yapılan 'Kuğu Gölü' hikâyesi, göz alıcı dekor, kostüm ve ışık efektleriyle izleyenlere rüya gibi bir akşam yaşattı. Bale severler eseri ayakta alkışladı.