Ölüm molada yakaladı

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Antalya'da, küçükbaş hayvanlarını otlatırken, dinlenmek için kaldırım taşına oturan Mustafa İpek (66), otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kaza, saat 07.30 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Kardeş Kentler Bulvarı'nda meydana geldi. İpek'e çarpan 07 VS 403 plakalı otomobilin sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.Kazayı haber alıp, olay yerine gelen Mustafa İpek'in çocukları ve yakınları, cansız bedeninin başında uzun süre gözyaşı döktü. Kayınpederinin yerdeki cansız bedenine sarılmaya çalışan Arzu İpek, "Sen, benim tek arkadaşım, tek dostumdun. Ben sensiz ne yaparım" diyerek, uzun süre gözyaşı döktü.Besicilikle uğraşan, 12 çocuk babası Mustafa İpek'in cansız bedeninin üzerine, kaza yerinde, sıcaktan etkilenmemesi için şemsiye açıldı. Güvenlik güçleri, olay yerinden kaçan sürücünün kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.