Eğitim için kamptalar

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'nin biyolojik zenginliğine yönelik farkındalık oluşturmak, nesli tükenmekte olan türlerin doğada korunmasına yönelik gerçekleştirilen 'Biyolojik Değerlerimizi BİLSEM Ne Olur?' projesinin ikinci kampı, Antalya Bilim ve Sanat Merkezi'nde (BİLSEM) başladı. Akdeniz Üniversitesi'ndeki alanında uzman öğretim görevlileri, öğrencilerle uygulamalı sunumlar yapılacak.Kamp programıyla öğrencilere bir taraftan doğa bilinci aşılanırken diğer yandan bilimsel biyoçeşitlilik çalışmalarının içinde olmaları sağlanacak. Geçen yıl projenin ilk kamp döneminin sonunda 'Beydağları Sahil Milli Parkının Florası, Faunası ve Likenleri' kitabı yayımlanmıştı. Bu yıl ise 'Antalya Biyoçeşitliliği' kitabı yayımlanacak.Projenin ilk gününde Doç. Dr. Hasan Akgül, öğrencilerle bir araya gelerek mikoloji alanındaki çalışmaları hakkında bilgi verdi. Projenin 2'nci ve 3'üncü günü öğrenciler doğada arazi çalışmalarında uygulamalı çalışma yapacak. 4'üncü gününde ise Akdeniz Üniversitesi'nde arazi çalışması yapılacak. Kampa Vali Münir Karaloğlu'nun kızları Meral Su ve Elif Meva Karaloğlu da katılıyor.