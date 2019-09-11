Kırkgöz’de yapılaşma tehdidi

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Eylül ayı olağan meclis toplantısı gerçekleşti. Mecliste Döşemealtı Belediyesi'nin Kırkgöz Doğa Parkı Projesi tartışması yaşandı. Döşemealtı ilçesi Yağca Mahallesi'nde 190 bin metre karelik park ve yeşil alanın turizm alanına dönüştürülmesi ve aynı bölgedeki rekreasyon alanının spor amacı turizm alanına dönüştürülmesine yönelik imar planı değişikliğine AK Parti ve MHP grubu ret oyu verdi. Karar oy çokluğu ile geçti.AK Parti İmar Komisyonu Üyesi Ali Çetin, bölgenin 1'inci derece koruma alanı içinde bulunduğunu hatırlatarak, bölgede DSİ'nin projeyle ilgili bölgede kesinlikle kalıcı tesis yapılmamasına ve yer altı suları ile göle her türlü kirletici katı atığa mani olunması konusunda kamu görüşü olduğunu söyledi. Çetin, imar değişikliği ile bölgenin turizm alanı ve ticaret alanına dönüştüğü taktirde yüzde 5 emsalli bir yapılaşmaya izin verileceğine belirterek, yanlıştan dönülmesi noktasında uyardı.Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç ise Antalya'nın içe su kaynağı olan Kırgöz havzasıyla ilgili 5 yıldır çok ciddi çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi. Projenin 23 kurum, kuruluş ve üniversite raporları ve bakanlıklar dahil raporların alındığını anlattı. Genç, Antalya'nın en temiz en güzel ve doğal kent parkını yapacaklarını söyledi. AK Parti Sözcüsü Nafiz Tanır da Büyükşehir Danışmanı Cem Oğuz'un Boğaçayı ile ilgili sözlerine cevap verdi. Tanır, "Siz referanduma değil, bilime başvuracağınızı söylediniz. Daha önce de bilim görüşü alınmıştı. Yeni bir bilim kurulu oluşturulduğu söyleniyor. İki bilim kurulu arasında bir diyalog kurulmasını öneriyoruz. Kimsenin bu konuda rol model olmasını istemiyoruz. Burada kararı bilim vermelidir" dedi.