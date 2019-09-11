Tarihi camiye turist ilgisi

BUGÜN NELER OLDU

Her yıl milyonlarca tatilciye ev sahipliği yapan Antalya'nın Alanya ilçesinde eğlence sektörünün yanı sıra tarihi yapılarda turistlerin yoğun ilgisini çekiyor. Roma döneminden kalma kale kalıntıları yerine yaptırılan ve günümüze kadar korunan tek Selçuklu kalesi olan Alanya Kalesi'ne akın eden binlerce turistin en çok ziyaret ettikleri yer 788 yıldır ihtişamını koruyan tarihi Süleymaniye Camii oluyor.Alaaddin Keykubat tarafından 1231 yılında yaptırılan ve yıldırım düşmesi sonucu zarar gördükten sonra Kanuni Sultan Süleyman tarafından yeniden restore edilen Süleymaniye Camii her gün yüzlerce turisttin ilgisiyle karşı karşıya kalıyor. Kuzey Avrupa Rusya ve Polonya gibi birçok ülkeden tatile gelenlerin yoğun ilgi gösterdiği ziyarette turistler camiye girmeden önce şal, etek ve başörtüsü takmayı ihmal etmiyor.İlk defa cami ziyaretinde bulunduğu söyleyen İngiliz Jasmine Upton, buranın harika bir yer olduğunu söyledi. Upton," Bu cami çok enteresan. Daha önce böyle tarihi bir cami görmedim" dedi.