Almanya’ya kardeş ziyareti

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ANTALYA'NIN Alanya Belediyesi meclis üyeleri Meliha Aras Erdoğan, Hacı Mevlüt Zavlak, Nazmi Zavlak ile Belediye Dış İlişkiler personeli Özge Kıldırgıcı, kardeş şehir olan Almanya'nın Gladbeck'te düzenlenen Elma Festivali'ne katıldı. Festivalin 100'üncü yılı kutlamalarında Alanya'yı temsil eden heyet, Gladbeck Belediye Başkanı Ulrich Roland ile bir araya geldi.Alanya heyeti, iki kardeş şehir arasında turizm ve kültürün tanıtılması ve geliştirilmesi konusunda işbirliği sağlanması konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Roland, Gladbeck ve Alanya'nın kardeş şehir olduğunu da hatırlatarak Türkleri çok sevdiğini söyledi. Başkan Roland ve ekibi, ayrıca Alanya Belediyesi'nin düzenlediği Noel Pazarı'na davet edildi. Festival kapsamında düzenlenen 'Geleneksel Elma Güzeli Yarışması'nda bu sene birinciliği 22 yaşındaki Melis Bilici kazandı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in kraliçeyi Alanya'ya davet eden mektubu verildi.