En azından bir mezarı olacak

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ANTALYA'DA Güver Uçurumu'nda bulunan erkek cesedinin, Akdeniz Üniversitesi öğrencisi 20 yaşındaki Eyyüphan Yıldız'a ait olduğu kesinleşti. Oğlunun cenazesini almak için Adana'dan yola çıkan baba İhsan Yıldız, "Onu aylarca kimse bulamadı, kuşlar sayesinde bulunmuştu. Allah dualarımı kabul etti. Bu son yıkılışım. Artık oğlumun mezarı olacak" dedi.Oğluyla son olarak 18 Mayıs'ta telefonla konuşan baba İhsan Yıldız, oğlundan haber alamayınca Antalya'da aylarca oğlunu aramıştı. Oğlunun kıyafetlerini giyerek oğlunun fotoğrafı yer alan kayıp ilanını şehre dağıtan Yıldız'ın çabaları sonuçsuz kalmıştı. Eyyüphan Yıldız'ın cansız bedeni, Güver Uçurumu'nda dağcılık yapan bir grup 14 Temmuz'da bulunabilmişti. 45 gündür bölgede olduğu tahmin edilen cesedi baba İhsan Yıldız teşhis edememişti. Cesedi İstanbul Adli Tıp Kurumu teşhis etti.