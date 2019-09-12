Hayatları eğitimle değişti

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde hizmet veren Büyükşehir Belediyesi Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yeni eğitim ve öğretim yılı heyecanı yaşanıyor. Merkezde eğitim gören özel bireyler, iş uygulama atölyeleri ve eğitim sınıflarında hem rehabilite ediliyor hem de yeteneklerini geliştiriyor. Türkiye'nin en büyüğü olma özelliğini taşıyan rehabilitasyon merkezinde bu dönem 572 öğrenci eğitim görecek.Merkez özel öğrencilerin hayatını eğitimle değiştirdi. 2012 yılından itibaren merkeze devam eden özel birey Türkü Özdemir'in babası Ceyhan Özdemir, "Merkez kızım Türkü'ye sosyal anlamda çok fayda sağlıyor. Türkü okula isteyerek ve severek geliyor" diye konuştu. Özel birey Sinan Kuzucu'nun annesi Hamire Kuzucu ise "Okulda gördüğü eğitim, sevgi ve birliktelik oğlum Sinan'a çok şey kattı. Okula da çok severek ve hevesle geliyor" dedi. Sinan Kuzucu ise öğretmenlerini ve arkadaşlarını çok sevdiğini belirtti.MESLEKI Eğitim Müdürü Gülser Yılmaz, Mesleki Eğitim ve İş Uygulamaları sınıfları için öğrenci kayıtları kasım ayına kadar devam edeceğini belirterek, velilere çağrıda bulundu. Yılmaz, bünyesinde derslikler, atölyeler, konferans salonu, yemek salonu, yarı olimpik yüzme havuzu, hidroterapi havuzu, kapalı spor salonu, açık oyun parkı ve fizyoterapi üniteleri bulunan merkezde, uzman bir kadroyla öğrencilere dolu dolu eğitim vereceklerini söyledi.