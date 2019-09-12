Kanarya’yı kafesleyecek

Süper Lig'de pazartesi günü Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan lider Aytemiz Alanyaspor, çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Hazırlıklarını Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde sürdüren turuncu-yeşilliler, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanı dar alan pas ve ardından taktik çalışmasıyla tamamladı. Antrenmana sakatlığı bulunan Lokman Gör, kaleci Haydar Yılmaz ve Nsakala ile milli takımlarında yer alan Efecan Karaca, Umut Güneş ve Yunan oyuncu Siopis katılmadı.
Fenerbahçe'yi yenip 4'de 4'le liderliğini sürdürmek isteyen Şimşekler, önlerine gelen bu fırsatı iyi bir şekilde değerlendirmek istiyor.
KAZANAN BİZ OLMALIYIZ
Takımın golcüsü Şilili Junior Fernandes ise lige iyi bir giriş yaptıklarını söyledi. Şu an ligin lideri olduklarını belirten Junior Fernandes, "İyi çalışıyoruz ama lig yarışmaya açık bir durumda ve çok mücadeleci bir lig. Karşımızda büyük bir takım olacak ama biz de ona göre mücadele edeceğiz. Umarım mutlu ayrılan taraf biz oluruz. Takımımız şu an iyi gidiyor ve her maçın ayrı bir hikayesi oluyor. Farklı oyuncular ön plana çıkıyor. Son maçta ben de elimden geleni yaptım. İyi bir taraflarımız var. Onları Fenerbahçe karşılaşmasında tribünlerdeki yerlerinde görmek istiyoruz"
ifadelerini kullandı.