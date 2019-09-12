Kanarya’yı kafesleyecek

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'de pazartesi günü Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan lider Aytemiz Alanyaspor, çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Hazırlıklarını Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde sürdüren turuncu-yeşilliler, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanı dar alan pas ve ardından taktik çalışmasıyla tamamladı.Fenerbahçe'yi yenip 4'de 4'le liderliğini sürdürmek isteyen Şimşekler, önlerine gelen bu fırsatı iyi bir şekilde değerlendirmek istiyor.Takımın golcüsü Şilili Junior Fernandes ise lige iyi bir giriş yaptıklarını söyledi. Şu an ligin lideri olduklarını belirten Junior Fernandes,ifadelerini kullandı.