Kınıkspor’da seçme yapıldı

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA Süper Amatör Lig kulübü Kınıkspor'da alt yapıya futbolcu seçmeleri yapıldı. Kınıkspor Başkanı Ayhan Yıldırım ve yöneticilerin de hazır bulunduğu seçmeler, kulübün hocası Hasan Aydın ve yardımcısı Tamer Selvan gözetiminde yapıldı. Başkan Ayhan Yıldırım, İlçe Milli Eğitim ile Spor Müdürlüğü'nün koordinasyonunda gençler ve çocuklar için çalışmalar yapacaklarını söyledi. Kaş'taki tüm yetenekli gençleri tespit ederek, başarılı sporcu olmaları için çalışacaklarını belirten Başkan Yıldırım,diye konuştu.