Müfettişi ezdiler

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Antalya'da kaldırımda yürürken kavşakta çarpışan iki otomobilden birinin çarpması sonucu ağır yaralanan gönüllü fahri trafik müfettişi 65 yaşındaki Niyazi Hayırlı, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kaza 23 Temmuz Salı günü saat 19.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi'nde meydana geldi. B.G. (45) isimli araç sürücüsü ile Ö.G. (49) isimli araç sürücüsü kavşakta çarpıştı.Araçlardan B.G.'nin kullandığı araç kontrolden çıkarak, o sıra kaldırımda yürüyen Hayırlı'ya çarptı. Yoğun bakıma alınan Hayırlı hastanede kurtarılamadı. Kaza sonrası ifadeleri alınan her iki sürücü, sevk edildikleri nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hayırlı ailesi ise, mahkemenin kararına itiraz etti. Hukuk savaşı vermeye hazırlanan aileden Niyazi Hayırlı'nın kızı Gözde Çalık, kazanın yaşandığı yere gelerek açıklamalarda bulundu. Kazada her iki aracın kusurlu olduğunu ileri süren Çalık, sürücülerin serbest bırakılmasıyla acılarının katlandığını ifade etti.Babasının 30 yılı aşkın milli eğitim müfettişliği yaptığını da sözlerine ekleyen Çalık, "7 yıl önce emekli oldu. Aynı zamanda 20 yıldan uzun süredir gönüllü olarak fahri trafik müfettişliği yapıyordu. Araç kullanma konusunda birçok kişiye ders vermişti. Bizlere de o öğretti. Bu tip konularda inanılmaz dikkatli bir insandır" diye konuştu. Hayırlı'nın iki ağabeyini de yıllar önce trafik kazasında kaybettiği öğrenildi. Eşinin ölümüyle ilgili büyük üzüntü duyduğunu dile getiren Sezer Hayırlı ise, "Kazadan 15 dakika öncesi eve geliyorum ekmek lazım mı diye aramıştı. Son konuşmamız oldu. Ekmek almak için çıktı ama eve geri gelemedi" diye gözyaşı döktü.HUKUK savaşı vermeye hazırlanan aileden Niyazi Hayırlı'nın kızı Gözde Çalık, kazanın yaşandığı yere gelerek açıklamalarda bulundu. Gözde Çalık sürücülerin serbest bırakılmasıyla acılarının katlandığını ifade etti.